Olimpíadas de Tóquio, que seriam em 2020, foram adiadas com a pandemia, assim como as Paralimpíadas - AFP

Publicado 18/07/2021 10:56

Tóquio - Suspeito de estuprar uma mulher no Estádio Olímpico de Tóquio, um homem de origem uzbequistanesa foi preso neste domingo pelas autoridades japonesas. O crime teria ocorrido na última sexta-feira, segundo informações da polícia. A notícia foi dada inicialmente pelo site "uol".

Segundo o relato do Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio, o homem foi identificado como Davronbek Rakhmatullaev, de 30 anos e estudante universitário. De acordo com a mídia local, o suspeito teria conhecido a mulher, japonesa, no mesmo dia em que fez o ataque. O crime ocorreu momentos depois de eles assistirem o ensaio da cerimônia de abertura olímpica, perto dos assentos dos torcedores.

Ainda de acordo com a Kyodo News, os dois trabalhavam juntos na organização dos jogos. A emissora japonesa NHK procurou Davronbek, que negou as acusações e disse que a mulher não teria recusado seus avanços.