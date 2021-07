Roger Machado - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - Após alguns jogos longe de casa, o Fluminense voltou ao Rio com a missão de bater o, até então, lanterna do campeonato Grêmio. Entretanto, assim como nos jogos afastados do Maracanã, o Tricolor voltou a tropeçar em casa. Visando a partida da Libertadores na quarta, Roger optou por um time misto, poupando alguns titulares. Com o resultado negativo, o treinador não foi poupado das críticas e admitiu que o time teve um "dia ruim".

"Fiz as mudanças para tentar buscar um jogo mais de profundidade colocando (Matheus) Martins por um lado, Lucca por outro, para também termos finalizações de média (distância), pois hoje seria difícil entrar pelo centro. Coloquei o Cazares por trás da linha para ter um passe final com qualidade, continuando o trabalho do Paulo (Ganso), mas hoje não foi um dia que a gente conseguiu fazer o que gostaria", explicou o treinador.

Roger ainda falou sobre ter escolhido Wellington para substituir Martinelli, suspenso. André, que teve boa atuação contra o Cerro, já voltaria ao banco no jogo de volta na próxima quarta, portanto não havia necessidade de ser poupado no Brasileiro. Porém, o treinador explicou que a decisão foi tomada pensando na gestão do elenco tricolor:

"A opção pelo Wellington foi oportunizar para novamente estar em campo. O André foi opção no jogo do Cerro, é uma opção importante para mim, mas também faço a gestão do grupo e preciso estar atento a outros detalhes importantes para levar os jogadores para campo. Por isso foi a opção", concluiu.