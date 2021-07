Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Roger MachadoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 16/07/2021 19:33

Rio - O Fluminense não terá força máxima em campo contra o Grêmio, neste sábado, no Maracanã. De olho no jogo da próxima quarta-feira contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, Roger Machado deverá escalar um time misto para a partida. A informação é do "Globo Esporte".

Fred, que já ficou fora da primeira partida contra o Cerro Porteño, segue como desfalque. Caio Paulista, Samuel Xavier e Marcos Felipe também ficarão de fora.

Publicidade

Sendo assim, o Fluminense deve ir a campo com: Muriel, Calegari, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli e Ganso; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira (Cazares) e Abel Hernández.