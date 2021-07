Pedro e Robinho - Foto: Delmiro Junior

Rio - Nesta sexta-feira (16), o contrato do atacante Robinho foi reativado no BID pelo Fluminense. No entanto, isso não significa que o jogador retornará para ser integrado ao elenco de Roger Machado. A informação é do site "NETFLU".

O jogador estava emprestado ao Bangladesh, mas o clube alegou que não tinha dinheiro para arcar com a opção de compra, devido ao alto valor. O vínculo de Robinho com o Tricolor se encerra em outubro e não deve ser renovado.

Em 2017, após a saída do atacante Richarlison, o Fluminense buscou alternativas no mercado e contratou o atacante Robinho, de 25 anos. No entanto, após más atuações, o jogador não se firmou e foi emprestado por diversas vezes.