Nenê recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 - Divulgação

Publicado 17/07/2021 18:04

Rio - Chegou a vez do "vovô" das Laranjeiras! Perto de completar 40 anos de idade, o meia Nenê, do Fluminense, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e se tornou o segundo jogador do elenco a se vacinar. Antes dele, o zagueiro Nino também tomou para poder viajar com a seleção olímpica.

Na cidade do Rio de Janeiro, a imunização para homens de 39 anos aconteceu na última terça-feira (13), mas o jogador estava em Assunção, no Paraguai, para o jogo contra o Cerro Porteño válido pelas oitavas de final da Libertadores. Por conta disso, Nenê tomou a vacina neste sábado, em Jundiaí-SP, sua cidade natal.

Nas redes sociais, o Fluminense brincou com o meia e atentou para a importância da vacinação contra o coronavírus. O vídeo divulgado foi gravado pela esposa do jogador em um dos postos de vacinação da cidade.

AUUUUUUUUUU! BOA, @Nene10! Chegou a hora, finalmente, do nosso Vovô receber a primeira dose da vacina. Faça como ele e, quando chegar a sua vez, vá no posto de vacinação mais próximo receber a sua. #VacinaJá #VacinaSim #VovôVacinou pic.twitter.com/iZaMiSJO15 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 17, 2021 O Fluminense encara o Grêmio, neste sábado, às 21h, no Maracanã. Nenê está entre os jogadores poupados pelo técnico Roger Machado para a partida de volta contra o Cerro Porteño, na próxima terça-feira. O Fluminense encara o Grêmio, neste sábado, às 21h, no Maracanã. Nenê está entre os jogadores poupados pelo técnico Roger Machado para a partida de volta contra o Cerro Porteño, na próxima terça-feira.