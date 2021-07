Luiz Henrique - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 16/07/2021 11:31

Rio - O atacante Luiz Henrique, de 20 anos, pode estar de saída do Fluminense. De acordo com informações do portal "Sky Sports", o Bologna e a Sampdoria, ambos da Itália, teriam interesse na contratação do jogador, revelado na base de Xerém.

De acordo com o portal, a Sampdoria já vem monitorando o jogador há algum tempo. Luiz Henrique pertence 100% ao Fluminense e tem contrato até 2025. O atleta vem se destacando nas últimas partidas do Tricolor.



Promovido ao elenco principal no ano passado, o atacante teria uma multa rescisória na casa dos 40 milhões de euros (R$ 241,2 milhões na cotação atual). Ele disputou 53 partidas como profissional tricolor, 28 como titular, e marcou dois gols.