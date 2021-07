Nenê - Lucas Mercon / Fluminense

Rio - O meia experiente Nenê, de 39 anos, completou na última quinta-feira dois anos da sua chegada ao Fluminense. Contratado junto ao São Paulo no meio de 2019, o jogador já provou nesse período no clube das Laranjeiras que é o atleta importantíssimo e com Roger Machado se consolidou como peça fundamental no esquema do Tricolor.

Nenê chegou ao Fluminense no começo da gestão de Mário Bittencourt no meio de 2019. Naquela temporada, o jogador não assumiu a titularidade. Frequentemente reserva, o experiente acabou sendo importante na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Em 2020, o veterano viveu a sua melhor temporada pelo Fluminense. Com 20 gols em 52 jogos, Nenê foi o artilheiro tricolor na temporada. Titular absoluto com Odair Hellmann e Marcão, o experiente comandou a equipe na classificação para a Libertadores no Campeonato Brasileiro.



Nesta temporada, Nenê ganhou a concorrência de Cazares na posição. Muitos acreditaram que o veterano perderia a vaga de titular. Porém, isso não aconteceu. Peça fundamental no esquema de Roger Machado, o veterano marcou importantes gols contra River Plate, Bragantino e Cerro Porteño e segue como uma das referências no elenco tricolor.