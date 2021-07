Wallace, meio-campista do sub-23. - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/07/2021 18:29

Rio - Após participar da preparação da seleção olímpica, o meia Wallace, do Fluminense, se reapresentou ao Tricolor das Laranjeiras nesta semana e gerou desconforto com a comissão técnica durante o treinamento do sub-23. A informação é do site "UOL".

O jogador de 20 anos, durante um treino, não obedeceu um pedido do técnico Aílton Ferraz, do sub-23, e discutiu com outros membros da comissão técnica, provocando a saída do atleta antes do fim. No dia seguinte, o staff e companheiros tentaram amenizar a situação, mas não obtiveram sucesso, fazendo com que o jogador fosse cortado da lista de relacionados contra o Ceará, pelo time de aspirantes, nesta quinta-feira.

Após o desentendimento, o atleta pediu desculpas internamente e pode se relacionado para a próxima partida do sub-23. O mesmo não influencia a atuação pela equipe profissional, que fica um pouco mais distante.

De acordo com o portal UOL, o meia Wallace foi bastante elogiado pelo técnico Jardine durante a preparação da seleção olímpica, por este motivo, o jogador sentiu que poderia ganhar alguma chance nos profissionais, o que não aconteceu.

O contrato de Wallace com o Fluminense se baseia na liberação de empréstimo do volante Hudson ao Tricolor das Laranjeiras, por isso, o São Paulo possui prioridade de compra no jogador. O vínculo de contrato foi renovado até 2024 com multa rescisória de 40 milhões de euros.