Publicado 15/07/2021 09:30

Rio - Desfalque do Fluminense na vitória sobre o Cerro, no Paraguai, o atacante Fred tem boas chances de retornar à equipe na partida de volta da Libertadores, no Maracanã. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", há confiança no Tricolor de que o ídolo tenha condições de jogo na próxima terça.

Fred, de 37 anos, se lesionou na partida contra o Ceará, no último dia 7, pelo Campeonato Brasileiro. O artilheiro teve diagnosticado um edema na coxa direita. O atacante vem realizando trabalhos físicos e pode inclusive ficar à disposição de Roger Machado para o banco de reservas da partida de sábado contra o Grêmio.



Sem o ídolo Fred, o Fluminense derrotou o Cerro Porteño por 2 a 0 no Paraguai e ficou próximo de se classificar para as quartas de final da Libertadores. O Tricolor poderá perder por até um gol de diferença no Maracanã que avançará de fase na competição.