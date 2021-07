Fernando Henrique, Alexandre Silva, e Lucas Matheus, estão desaparecidos há quase seis meses - Reprodução

Publicado 14/07/2021 17:44

Rio - Dez vizinhos dos três meninos que sumiram em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em dezembro de 2020 , viraram réus por terem linchado um rapaz suspeito de ter desaparecido com as crianças. Na época das agressões, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) afirmou que o homem espancado era inocente.

O pedido de linchamento teria sido feito por traficantes da região de onde Lucas Matheus da Silva, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Fernando Henrique Ribeiro Soares, de 11, moravam.

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informou que a 1ª Vara Criminal de Belford Roxo aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) para tornar os vizinhos réus. Entre os denunciados, está Wiler Castro da Silva, o "Stala", gerente do tráfico de drogas e apontado como suspeito do desaparecimento das crianças.

Um tio de Lucas e Alexandre também foi alvo da denúncia porque ele teria armado uma emboscada para o homem agredido ser espancado pelo grupo.

O homem que foi linchado, chegou a ser levado para a 54ªDP (Belford Roxo) e logo em seguida foi amarrado com uma papelão escrito: "Suspeito do desaparecimento das três crianças. Pego por moradores do Castelar".

Informações da polícia dão conta de que o homem sofreu chutes, socos e até pauladas. Por causa do caso, a vítima e sua mãe tiveram que deixar o local onde moravam.