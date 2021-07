Familiares de Marielle Franco e Anderson Gomes se reúnem na frente do MP do Rio e cobram por respostas - Arquivo Pessoal

Publicado 14/07/2021 19:22

Rio - O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, recebeu, nesta quarta-feira, a família da vereadora Marielle Franco (Psol). A reunião com a mãe, a irmã e a filha da vereadora, Marinete Silva, Anielle Franco e Luyara Santos, respectivamente, e a viúva, Monica Benício, além de Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil, teve o objetivo de falar sobre as investigações do crime.

"Quero reforçar o compromisso firme da nossa instituição de elucidar esse caso, que para nós é prioridade absoluta. Faremos o que for possível nesse sentido, utilizando de toda a nossa estrutura. Afirmo que o trabalho do Ministério Público seguirá normalmente, com a divulgação em breve dos nomes dos novos promotores que estarão à frente da Força-Tarefa criada especialmente para acompanhar o caso", pontuou o Mattos.

Antes do encontro, familiares, representantes do Instituto Marielle Franco e da Anistia Internacional fizeram um ato em frente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), no Centro do Rio. Eles cobraram informações sobre o caso e a substituição do delegado que investigava.

"Não há necessidade de protocolizar qualquer ofício para que possamos marcar uma reunião e sanar dúvidas, prestar esclarecimentos. Estamos absolutamente abertos ao diálogo com os familiares e instituições de acompanhamento, para prestarmos informações relevantes e possíveis, resguardando apenas o sigilo do que for essencial para o não comprometimento do trabalho de investigação", pontuou Mattos.