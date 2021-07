Balão pode ter provocado o incêndio - Reprodução/Redes Sociais

Balão pode ter provocado o incêndio Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/07/2021 18:33



Incêndio na mata adjacente ao Morro da Serrinha.



Corpo de Bombeiros no local. pic.twitter.com/vVQxTMFXY1 — Informe Legal - Rio de Janeiro(@legal_rj) July 14, 2021

Rio - Um incêndio atingiu a mata do Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, no início da tarde desta quarta-feira (14). O Quartel de Campinho do Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h17 e o combate às chamas só terminou às 20h08. Não houve feridos. Informações preliminares dão conta de que o fogo teria sido provocado pela queda de um balão. Apesar de próximas, as casas de moradores da comunidade não foram afetadas.