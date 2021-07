Uma granada foi apreendida na ação - Foto: reprodução internet

Publicado 14/07/2021 19:37 | Atualizado 14/07/2021 20:11

Rio - Uma loja na Rua da Alfândega, no Centro do Rio, foi alvo de uma tentativa de assalto nesta quarta-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, criminosos anunciaram o roubo e fizeram disparos no local, mas fugiram em seguida. O 5º BPM (Praça da Harmonia) esteve no local e verificou que não houve feridos. Uma granada foi apreendida. O caso foi encaminhado para a 4ª DP (Praça da República).