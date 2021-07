126ª DP (Cabo Frio) - Foto: Lucas Madureira

Publicado 14/07/2021 18:39

Rio - Um homem suspeito de matar um jovem foi preso, nesta quarta-feira, em Cabo Frio, Região dos Lagos. Os agentes da 126ª DP (Cabo Frio) o encontraram no bairro Jardim Peró. A identidade o suspeito não foi divulgada.

O crime aconteceu, em 2018, no bairro São Jacinto, no mesmo município. Na ocasião, o suspeito matou Blendo Barreto com um tiro na cabeça. O homem fez uma família refém durante um assalto e tentou abusar sexualmente a mãe da vítima. Blendo tentou defender a mãe da violência, mas foi baleado na cabeça.



Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra ele. A prisão foi registrada na 126ª DP e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.