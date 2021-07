Romerito - Nelson Perez

RomeritoNelson Perez

Publicado 15/07/2021 11:53

Rio - A partida entre Fluminense e Cerro Porteño ainda tem dado o que falar. Após o clube paraguaio pedir a anulação da partida, pela má anulação do gol, com auxílio do VAR, ainda no primeiro tempo. O ídolo tricolor, Romerito, visitou a delegação do tricolor no Paraguai e criticou o pedido feito pela diretoria do Ciclon.

Romerito afirmou que erros de arbitragem podem acontecer e que o próprio Fluminense já foi prejudicado. O ex-jogador relembrou a final de 2008, quando o Tricolor foi derrotado pela LDU em pleno Maracanã, em um jogo que ficou marcado pelas polemicas envolvendo a arbitragem.

Publicidade

"(Gol anulado) Poderia ter mudado o sentido do jogo, para um ou para outro. Mas futebol é assim, acontecem essas situações. Reclamaram muito aqui no Cerro Porteño. É uma estupidez grande, não se pode anular um jogo por mais justo que seja. Se fosse assim, teria que pedir a anulação da final contra a LDU (em 2008) porque o Baldassi (Héctor Baldassi, ex-árbitro argentino) roubou o Fluminense", afirmou.