Caio PaulistaLucas Mercon / Fluminense

Publicado 15/07/2021 11:22

Rio - Em boa fase pelo Fluminense, Caio Paulista vem despertando interesse de outros clubes. Emprestado pelo Tombense ao Tricolor, o jogador tem contrato até o fim do ano, mas os dirigentes da equipe das Laranjeiras já iniciaram as tentativas de renovação. Em entrevista ao portal "UOL", o jovem, de 23 anos, se declarou ao clube carioca.

"Na minha cabeça, o mais importante sempre foi o Fluminense. Eu quero ficar no Fluminense. Eu vim para cá porque gosto, me identifico e todos me abraçam de uma forma que criei um carinho enorme pelo clube. A forma que vai ser, não sei, meu empresário e a diretoria estão discutindo, tenho certeza que vai ser de um jeito que fique bom para todo mundo, mas espero que dê tudo certo", afirmou.

Revelado na base tricolor, Caio Paulista percorreu um caminho pouco comum para um atleta que Xerém para se destacar pelo Fluminense. O jovem precisou sair, perder o vínculo com o Flu, atuar em outros clubes para conseguir um espaço no elenco principal do Tricolor.



"Sempre me senti um Moleque de Xerém. A maior parte da minha carreira foi aqui, a formação toda. Tenho um carinho enorme pelos funcionários, que eles também tem por mim, e isso sempre fez com que eu me sentisse em casa, uma verdadeira cria do clube. Ter voltado para cá e ter sido recebido de braços abertos, como um Moleque de Xerém, foi muito significativo, importante, e eu sempre vou ser um jogador identificado com o Fluminense", disse.