Presidente Mário Bittencourt - Lucas Merçon/Fluminense

Presidente Mário BittencourtLucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/07/2021 13:10 | Atualizado 15/07/2021 13:11

Egídio Lucas Mercon Rio - A permanência de Egídio no Fluminense em 2021 não deverá ser difícil. Segundo o site "Netflu", apesar de ainda não terem iniciado as conversas pela renovação, clube e jogador possuem interesse em estender o vínculo, que vai até o fim deste ano.

Além do desejo na permanência, as partes falam a mesma língua no que diz respeito ao tempo de contrato. Tanto Egídio, de 35 anos, quanto o Fluminense querem uma renovação por, pelo menos, mais uma temporada.

Publicidade

No clube desde 2020, Egídio coleciona 65 jogos com a camisa tricolor. Ele teve boa atuação e fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, fora de casa, na última terça-feira, pela Libertadores.