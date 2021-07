Egídio - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/07/2021 14:40

Rio - Nesta quinta-feira (15), o lateral-esquerdo Egídio deu entrevista coletiva no CT Carlos Castilho e comentou sobre o atual desempenho no Fluminense, além de ter sido coroado com o primeiro gol com a camisa tricolor contra o Cerro Porteño, na última terça-feira, pelas oitavas da Libertadores. A informação é do site "UOL".

"Muito bom, crescendo jogo a jogo. É o que estamos priorizando, manter nossos pés no chão, treinar muito. O momento é bom, mas sempre pode ser melhor. Não pode relaxar nem tem como, com tantos jogos decisivos. É uma sequência boa desde o ano passado, quando chegamos à Libertadores. O meu momento individual é bom graças à força do elenco, estamos nos ajudando, dando valor ao momento e priorizando manter essa boa sequência".

Além disso, o jogador comentou sobre as passagens por grandes clubes como Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Ainda no assunto, ressaltou a importância dos bons números que possui no Fluminense desde a última temporada.

"Cobrança a gente tem todos os dias, a todo momento. Eu cresci assim, sempre joguei em time grande, sempre sofri cobranças. Meus números falam por mim. Ano passado fui o líder de assistências do time, agora também venho desempenhando bom papel, fiz um gol importante, então é nisso que me apego, nos números. Se não quiser cobrança vai para time pequeno. Dou a resposta em campo, sem dar muito peso às críticas".

Egídio aproveitou para comentar sobre a próxima partida contra o Grêmio, no sábado, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. O provável time do Tricolor das Laranjeiras deve ser mesclado para poupar alguns jogadores com intenção de preservar para o confronto contra o Cerro Porteño, no jogo da volta, pelas oitavas da Libertadores.

"É jogo de Brasileirão, temos que virar a chave, nos vimos de uma grande vitória na Libertadores e agora enfrentamos o Grêmio que hoje é o lanterna mas não esta no lugar que merece, time grande, vai recuperar. Vamos voltar ao Maracanã, temos que aproveitar o nosso bom momento, e temos que ganhar. Independente de quem entrar em campo, vamos entrar para vencer. Esses jogos são sempre difíceis. Precisamos entrar concentrados".