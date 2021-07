Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Roger MachadoMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/07/2021 09:00

Rio - Após conseguir uma vitória importante nas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense volta as atenções para o Brasileirão. Diante do Grêmio, um velho conhecido de Roger Machado, o clube carioca vai em busca de uma vitória neste sábado, às 21 horas, para tentar entrar no G-6 da competição.

Além de reencontrar o Grêmio, clube que treinou e que também foi jogador, Roger Machado terá pela frente Luiz Felipe Scolari. De volta ao Tricolor dos Pampas, Felipão comandou o técnico do Fluminense nos tempos de jogador. Ele dirigia o Grêmio nas duas maiores conquistas de Roger como atleta: a Libertadores de 1995 e o Brasileiro de 1996. Além disso, o treinador do Grêmio foi o responsável por lançar o comandante do clube carioca como jogador.

O clube gaúcho vive um momento bastante delicado na competição. Em último lugar, o Grêmio ainda não venceu nenhum jogo no Brasileiro. Felipão estreou com empate diante do Internacional e depois venceu a LDU, em Quito. No Maracanã, o clube gaúcho tentará vencer no Fluminense. No ano passado, a equipe de Porto Alegre foi uma pedra no sapato do clube das Laranjeiras vencendo os dois jogos no Brasileiro.

Com novo compromisso pela Libertadores na próxima terça-feira, o Fluminense poderá poupar jogadores para a partida deste sábado. No Brasileirão, o Tricolor vem de vitória sobre o Sport, no Recife, na última rodada da competição.