Cedae realiza reparo na Baixada; abastecimento de água será interrompidoDivulgação / CEDAE

Publicado 17/07/2021 13:23

Rio - A Cedae vai realizar na próxima terça-feira (20) um serviço de manutenção preventiva em Booster (conjunto de bombas) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a companhia, a ação terá início às 9h30 e deve ser concluída até as 13h30. Durante este período, o abastecimento ficará interrompido para os bairros Jardim Marajó, Vale do Ipê, Lote XV, Pantanal, Parque Amorim, Parque Suécia e Jardim Sumaré.



O sistema será retomado após a conclusão do serviço, retomando o abastecimento, mas em algumas áreas (como ruas localizadas em cotas elevadas) pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo.



Imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. De toda forma, a Companhia orienta os moradores da região a usar de forma equilibrada os reservatórios internos, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Vale informar que clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.