Léo GTA foi preso pela Polícia Civil dentro de um motel em Duque de Caxias - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/07/2021 10:24 | Atualizado 17/07/2021 13:58

Rio - Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na manhã deste sábado (17) um dos homens mais procurados do Rio e apontado como líder de uma quadrilha especializada em realizar roubos milionários em centros de distribuição de cargas. Leonardo Santos Costa Falcão, o Léo GTA, de 26 anos, foi localizado em um motel na Rodovia Washington Luís, na altura de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele foi monitorado depois que conseguiu escapar da operação da PM nesta sexta-feira no Parque União, na Maré, que levou mais de 40 pessoas para a delegacia

De acordo com a investigações da Polícia Civil, Léo GTA está foragido há quase dois anos. Além de responder pelos roubos da quadrilha, ele é apontado como homem de confiança do traficante Rodrigo da Silva Caetano, o Motoboy, de 40, líder do tráfico de drogas da Nova Holanda, no Complexo da Maré.

Juntos, GTA e Motoboy arrastam extensa ficha criminosa. A dupla responde por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, formação de quadrilha, homicídios, latrocínio e exploração de menores.

Ainda segundo a Polícia Civil, Léo GTA é suspeito da morte de dois policiais militares, feridos na Rodovia Washington Luís durante a fuga de um roubo no ano passado.

A polícia atribui ao grupo liderado por ele a morte do menino Leônidas Augusto da Silva de Oliveira, de 12 anos, em outubro do ano passado, quando o bando roubou um carro na Avenida Brasil.

A ação foi flagrada por um policial, que reagiu e pediu ajuda a uma viatura da PM que estava estacionada em um dos acessos à Maré. Houve confronto e a criança foi atingida.

Os bandidos conseguiram fugir atirando contra o policiais e baleando a criança na cabeça.

Léo GTA foi preso com uma pistola e uma motocicleta roubada. Após a prisão ele foi levado para a sede da delegacia, em Bonsucesso.

De acordo com a polícia, Léo GTA era um dos alvos da operação da PM na sexta-feira. Há pelo menos um mês ele era monitorado pela Polícia Civil. No mês passado, escapou de um cerco policial ao ficar encurralado em uma das galerias do Túnel Rebouças.

Segundo a polícia, GTA conseguiu fugir da operação e buscar abrigo no motel em Caxias, mas acabou localizado.

OPERAÇÃO DA PM NA MARÉ

Desde o início da noite desta sexta-feira (16) o Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar realiza uma megaoperação nas favelas Nova Holanda e Parque União, no Complexo da Maré. O sábado amanheceu com a comunidade ocupada pela polícia. A ação integra os batalhões de Ação com Cães, Bope e Choque, além dos batalhões da região.

A operação iniciou para impedir a organização de um baile funk patrocinado por traficantes. Houve confronto, mas segundo a polícia sem registro de feridos.

De acordo com a polícia, dos 40 suspeitos levados para a delegacia, apenas seis ficaram presos, dois em flagrante por tráfico de drogas e porte de armas e outros quatro que estavam com mandados de prisão em aberto por tráfico de outros crimes. A polícia afirma que não havia nenhuma liderança do tráfico nessas prisões.

Em nota, a assessoria da PM informou que houve apreensão de "um fuzil, um revólver e material para realização de evento festivo, entre bebidas, tendas e equipamentos de som". A Polícia confirmou que todo material apreendido estava dentro de uma escola, um Ciep, onde aconteceria o evento. Nenhuma pessoa se apresentou na delegacia como responsável pelo evento.

ÁGUA NO 'CHOPP'

Policiais militares que atuam no Complexo da Maré apreenderam grande quantidade de bebidas alcoólicas na manhã deste sábado. Segundo a polícia, pelo menos dois caminhões com caixas de cervejas roubadas foram apreendidos e levados para a delegacia.

Policiais que realizaram a apreensão disseram que as bebidas seriam distribuídas e vendidas por traficantes no baile funk que aconteceria na comunidade.

Nas redes sociais, moradores relatam a presença da PM em pontos de acesso ao Parque União e Nova Holanda, mas não falam de tiros na região.