Publicado 17/07/2021 20:50

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) abriu uma investigação criminal para apurar se o STF está cumprindo a ordem do ministro Edson Fachin, que restringe operações policiais no estado do Rio de Janeiro a hipóteses absolutamente excepcionais. As informação são do portal G1.

O MPF pediu à Secretaria de Polícia Civil todos os documentos relativos às operações policiais, realizadas de abril de 2020 até este sábado. No pedido, está inclusa a operação no Jacarezinho, no dia 6 de maio, que terminou com 28 pessoas mortas, entre elas um policial civil. A ação foi considerada a mais letal da história do estado do Rio.



Entre os documentos solicitados à Polícia Civil, estão a ordem de missão para saber quem as emitiu durante a ação, quais eram elas e os relatórios com os resultados das operações. A Secretaria de Polícia Civil tem um prazo de 10 dias para responder.