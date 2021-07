Rio registra mais de 3,6 mil casos confirmados em 24 horas e 134 óbitos pela covid-19 - Reprodução

Rio registra mais de 3,6 mil casos confirmados em 24 horas e 134 óbitos pela covid-19Reprodução

Publicado 17/07/2021 18:07

Rio - O Estado do Rio registrou, neste sábado (17), 3.653 casos confirmados de covid-19 e 134 óbitos pela doença, totalizando 998.919 casos e 57.522 mortes. Entre os casos confirmados, 930.920 conseguiram se recuperar. No momento, a taxa de letalidade está em 5,76%.

Segundo o Painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), o estado está com 59,4% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19 ocupados, enquanto os leitos de enfermaria estão com uma taxa de 37,8% de ocupação.

Publicidade

Covid-19 no município do Rio

A cidade do Rio contabilizou, neste sábado, 56 novos casos confirmados de covid-19 em 24 horas, somando 382.502 casos confirmados e 29.497 óbitos.

Publicidade

De acordo com informações do Painel Rio Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a taxa de ocupação de leitos de covid-19 no município está em 56%. A taxa de letalidade registrou 6,2%, maior que no estado.

Variante Delta

Publicidade

O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, confirmou, neste sábado, mais 15 casos de covid-19 com a variante Delta, que somados aos 7 casos já divulgados , totaliza 23 casos no município do Rio.