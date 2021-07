Dentran-RJ participou das ações do Governo do Estado em parceria com a prefeitura de São João de Meriti - Divulgação

Publicado 17/07/2021 17:02 | Atualizado 17/07/2021 17:16

Dentro do projeto Prefeitura no seu Bairro, os moradores da região puderam solicitar, de forma totalmente gratuita, a emissão da carteira de identidade. Além disso, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito, por meio do Núcleo de Apoio à Vítima de Trânsito (NAVI), ofereceu acolhimento emocional a pessoas que sofrem consequências da violência no trânsito, sejam como vítimas, propriamente ditas, ou como familiares.

Ainda neste sábado, em seu 33ª mutirão desde o início da pandemia, o órgão disponibilizou cerca de oito mil vagas extras para os serviços de identificação civil, habilitação e veículos, em todo o Estado do Rio. Ao todo, 134 unidades de atendimento funcionaram neste sábado para reduzir a demanda represada em função da pandemia e possibilitar a realização do serviço no fim de semana, já que, por conta de suas atividades, muitos usuários não dispõem de tempo livre durante a semana.

"Além de realizarmos mutirões aos sábados, para ofertar milhares de vagas extras à população, estamos sempre apoiando as ações do governador Cláudio Castro nos municípios, para levar mais serviços à população fluminense", destacou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

A recepcionista Daiane Barros, que solicitou a segunda via da identidade na ação em Meriti, elogiou o evento. "Nunca vi uma ação social tão concreta e organizada como a de hoje. Todo mundo devidamente de máscara e com crachá de identificação. Fiquei muito satisfeita com o atendimento", disse a moradora da Baixada Fluminense.

No Shopping Aerotown, na Barra da Tijuca, o órgão realizou a Ação Cidadã, projeto social para emissão gratuita de carteiras de identidade, cujo objetivo é atender as pessoas que mais precisam do documento neste momento. A ação também acontecerá no próximo sábado (24), no mesmo local.