Em Saquarema, 59% da população já tomou pelo menos uma dose da vacina contra covid - REPROSUÇÃO INTERNET

Publicado 17/07/2021 16:37

Rio - A prefeitura anunciou, neste sábado, a data para a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos da Ilha de Paquetá. As doses serão aplicadas no dia 20 de julho. A vacina será da Pfizer que, segundo a prefeitura, é o único imunizante atualmente disponível com autorização da Anvisa para aplicação nesse público.

Ainda segundo a pasta, a segunda dose das vacinas, para adultos e adolescentes, será distribuída no dia 15 de agosto. Vale lembrar que os adultos já tinham tomado a primeira dose da Astrazeneca no dia 20 de junho.

De acordo com estudos da pesquisa PaqueTÁ Vacinada, promovida pela prefeitura, cerca de 21% das crianças e dos adolescentes da ilha apresentam anticorpos contra a covid-19 por já terem sido expostos ao vírus. Entre os adultos, esse número chegou a 40% entre os não vacinados antes da aplicação do imunizante.