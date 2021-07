São Gonçalo segue aplicando apenas a segunda dose da Astrazeneca nesta sexta-feira - Ascom PMG

Publicado 16/07/2021 09:37

Rio - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que continua a vacinação contra a covid-19 exclusivamente para a aplicação da segunda dose da Astrazeneca nesta sexta-feira. O município suspendeu a aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19 por conta da grande procura da população ainda na segunda-feira (12). A pasta informou que a imunização permanece suspensa até que a secretaria receba novas doses de imunizantes para dar continuidade à vacinação da população com mais de 18 anos.

O município também informou que irá manter o intervalo de 12 semanas entre as duas doses da AstraZeneca, seguindo recomendação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que produz o imunizante. A Fiocruz esclarece que a resposta imunológica é maior quando respeitado o regime de 12 semanas.

Para a aplicação da segunda dose, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação da primeira dose em São Gonçalo. Todos os pontos de atendimento estarão funcionando para a segunda dose, exceto o drive do Centro de Tradições Nordestinas. Até o momento, o município vacinou 67,31% de todo o público-alvo com a primeira dose e 20,22% com as duas doses ou dose única.

Balanço

Desde o início da campanha, a cidade vacinou 573.430 pessoas com a primeira dose ou dose única. Destas, 21.873 receberam a vacina da Janssen. Ao todo, 32.278 trabalhadores da saúde, 136.342 idosos com mais de 60 anos, 1.692 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas, 83.521 pessoas com comorbidades, 1.335 pessoas com deficiência permanente, 8.218 trabalhadores da educação, 380 trabalhadores das forças de segurança e salvamento, 2.834 acamados, 295.604 pessoas da população em geral com mais de 18 anos, 3.590 pessoas privadas de liberdade, 238 pessoas em situação de rua, 306 portuários e 6.985 gestantes, puérperas e lactantes foram vacinados. Ao todo, 150.419 mil pessoas foram imunizadas com a segunda dose.

Locais de vacinação nesta sexta-feira:

. Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto, das 8h às 17h

. Salão do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

. Umpa Nova Cidade, das 8h às 17h

. Clínica Gonçalense do Mutondo, das 8h às 21h

. Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara, das 8h às 17h

. Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, das 8h às 21h

. Polo Sanitário Rio do Ouro, das 8h às 17h

. PAM Coelho, das 8h às 17h

. Cras Vista Alegre, das 8h às 17h

. PAM Neves, das 8h às 17h

. Umpa Pacheco, das 8h às 17h

. Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara, das 8h às 17h

Pontos com drive thru:

. Campo do Clube Mauá, Centro, das 8h às 17h

. Cras Vista Alegre, das 8h às 17h