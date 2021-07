Ao todo, já foram aplicadas 35.680 doses (primeira e segunda) - Ascom PMG

Publicado 16/07/2021 09:27 | Atualizado 16/07/2021 09:29

Rio - A Prefeitura de Niterói definiu, nesta quinta-feira (15), que dará início à imunização de adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades e deficiência permanente, desde que com indicação médica. Segundo o município, a vacinação desse grupo será realizada com doses da Pfizer, atualmente a única com autorização para aplicação de menores de 18 anos no Brasil. O município depende agora da chegada de novas remessas do imunizante, enviadas pelo Ministério da Saúde, para iniciar a vacinação dos adolescentes.

"Pra se vacinar é só buscar uma unidade de saúde, um dos postos de vacinação da cidade, portando, além de um documento de identificação, um laudo médico indicando, a partir de uma avaliação de risco benefício indicando que a pessoa possa tomar a vacina", disse o secretário de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira.

O município vacina pessoas a partir de 34 anos contra a covid-19 nesta sexta-feira (16) e sábado (17). Não há falta de doses para vacinação. Na sexta, a vacina estará disponível em 10 pontos distribuídos pelo Município, com entrada liberada das 8h às 16 horas, e aplicação das vacinas até 17 horas. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. Para as gestantes, lactantes e puérperas, a imunização ocorre em três locais: Policlínica Regional Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva (São Lourenço) e Policlínica Regional de Itaipu.