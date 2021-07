Casos foram registrados em Manguinhos, Campo Grande, Bangu e Santíssimo - Reprodução

Publicado 16/07/2021 20:32 | Atualizado 16/07/2021 21:09

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro identificou mais quatro casos na cidade de síndrome gripal por covid-19 relacionado à variante Delta, após sequenciamento genômico. Além dos três casos que já haviam sido divulgados , foram notificados mais um homem de 25 anos, morador de Manguinhos, na Zona Norte, e outras três mulheres de 29, 65 e 47 anos, moradores de Campo Grande, Bangu e Santíssimo, na Zona Oeste. Todos já estão recuperados.

Os três casos identificados anteriormente são de homens de 27 e 30 anos, dos bairros de Olaria e Paquetá, e uma mulher de 72 anos, também de Campo Grande. Segundo a SMS, 23 contactantes dos sete casos estão sendo monitorados pela Vigilância em Saúde da pasta, que também segue fazendo o acompanhamento epidemiológico da pandemia na cidade e, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o monitoramento da entrada de diferentes cepas.



A secretaria reforçou que independente da variante, as medidas preventivas são as mesmas. A população deve manter o distanciamento, usar máscaras e higienizar as mãos com álcool 70 ou, quando possível, água e sabão. Também devem ser seguidas outras medidas de proteção à vida estabelecidas pelas secretarias de Estado e municipal de Saúde, que podem ser consultadas em www.coronavirus.rio.

Variante Delta no Rio

