Prefeitura de Seropédica segue monitorando caso de variante Delta no município

Publicado 12/07/2021



Rio - Em comunicado oficial nesta segunda-feira, a Prefeitura de Seropédica informou que uma amostra coletada da paciente infectada pela variante Delta foi sequenciada, no entanto, ainda não é possível precisar onde e nem como ocorreu essa contaminação. Inicialmente, a Secretaria de Saúde do município da Baixada Fluminense trabalhava com a hipótese da contaminação ter acontecido em Campo Grande , na Zona Oeste do Rio, após a jovem de 22 anos ter ido visitar uma amiga e pouco tempo depois ter testado positivo.

Agora, a SMS e Secretaria Estadual de Saúde trabalham juntas monitorando a paciente e todos que tiveram contato com ela na busca de identificar a cadeia de transmissão. Também foi informado que a jovem encontra-se recuperada da doença e sem sequelas.

A variante Delta, conhecida popularmente como a variante indiana, é uma nova linhagem do vírus Sars-Cov-2 e foi detectada pela primeira vez em outubro de 2020 na Índia. Atualmente essa variante já foi registrada em mais de 90 países incluindo o Brasil. É uma variante com maior potencial de dispersão e infecção.

Confira o comunicado na íntegra:

"O caso da variante Delta está em investigação e até o momento não se pode afirmar o tipo de transmissão. A paciente não viajou recentemente e relata ter ido a Campo Grande procurar emprego pouco antes dos sintomas começarem. Diante disso, não descartamos nenhuma hipótese. Apenas uma amostra foi sequenciada e confirmada ser a variante Delta, as demais amostras estão sendo analisadas para identificar se estão viáveis para o sequenciamento genômico. A SMS está em trabalho conjunto com SES e monitorando o caso fonte e seus contactantes na busca de identificar a cadeia de transmissão. A paciente com a variante encontra-se recuperada da doença e sem sequelas."