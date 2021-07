Quatro balões e duas bandeiras são apreendidos em São Gonçalo - Divulgação

Quatro balões e duas bandeiras são apreendidos em São GonçaloDivulgação

Publicado 12/07/2021 17:37

Rio - Policiais do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) apreenderam quatro balões de aproximadamente seis metros e duas bandeiras, sendo uma de 80m², na manhã do último domingo (11), na Rua Jerônimo da Silva, no bairro Porto Novo, em São Gonçalo. A equipe chegou ao local após a denúncia de moradores informando a soltura de balões, atividade considerada ilegal, mas os policiais não conseguiram prender o grupo que se preparava para soltar os balões.



O material foi apreendido e conduzido para a 73ªDP (Neves), onde a ocorrência foi registrada. A prática de soltar balão, apesar de tradicional na cidade, principalmente no período junino, é crime ambiental.