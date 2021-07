Bondinho e o Pão de Açúcar - Alexandre Macieira/Rio CVB

12/07/2021

Rio - Em comemoração ao Inverno, o Bondinho Pão de Açúcar preparou a ‘Estação Inverno Maravilha’, uma série de experiências especiais entre os dias 10 de julho e 08 de agosto. A iniciativa tem como intuito proporcionar vivências únicas para cariocas e turistas durante a época de temperaturas mais amenas na cidade.

Entre as opções oferecidas estão atividades infantis com o Circo Macaco Prego, com temáticas diferentes a cada semana. Em 13 e 14/07 será o Rock, com uma homenagem ao estilo musical; nos dias 20 e 21/07, as celebrações juninas; já em 27 e 28/07 o tema será sustentabilidade e o Dia Mundial da Conservação da Natureza, que visa conscientizar a sociedade sobre a importância de preservar e conservar os recursos naturais. Finalmente, os dias 03 e 04/08 abordarão a temática de esportes.

As atividades infantis serão gratuitas para os visitantes do parque e acontecerão sempre às terças e quartas-feiras, às 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h e 15h30, no Anfiteatro, e com limitação da capacidade, distanciamento e álcool em gel à disposição. Será realizada higienização no local entre as sessões e será necessário realizar inscrição no local para participação.

Além do infantil, o grande público também poderá curtir experiências gastronômicas na ‘Estação Inverno Maravilha’. As lojas, bares e restaurantes localizados no parque vão trazer produto, drinks e pratos especiais para os visitantes, como o fondue de chocolate com frutas na República da Fruta, combo de pizza com vinho, irish coffee e quentão no Pão de Açúcar Gourmet, combo especial de caldo com vinho no Embaixada Carioca, fondue de queijo acompanhado de vinho no Clássico Sunset Club, que inclusive vai funcionar em horário especial até às 20h para que os clientes possam aproveitar ainda mais a ocasião e prato especial de inverno. Além destas, muitas outras opções vão proporcionar vivências inesquecíveis aos visitantes.

Os cariocas e moradores do Rio e Grande Rio podem ainda aproveitar a promoção ‘Carioca Maravilha’, que concede 50% de desconto no bilhete do Bondinho Pão de Açúcar, mediante apresentação de documento comprobatório na visita.

"Nós temos paixão por encantar! Por isso, preparamos ações especiais para os cariocas e turistas celebrarem o melhor do inverno aqui no Bondinho Pão de Açúcar. Queremos proporcionar experiências inesquecíveis com as paisagens e vistas mais exuberantes do Rio como cenário. Também convidamos os visitantes a participarem de uma causa social importante, que é a arrecadação de roupas e agasalhos para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade social", destaca Sandro Fernandes, CEO do Bondinho Pão de Açúcar.

Para Estação Inverno Maravilha, o Bondinho também será um ponto de recebimento de doações de agasalhos, cobertores e roupas de inverno, em parceria com o Movimento Cobrindo Vidas, que realiza o trabalho de distribuição e doação de comida e agasalho para moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O Bondinho Pão de Açúcar adota um rígido protocolo de segurança sanitária de combate à covid-19 em seu funcionamento. Dentre as principais medidas, a máscara é item obrigatório, podendo ser retirada apenas no momento das refeições e desde que o distanciamento social seja mantido.

Dispensers de álcool em gel são disponibilizados ao longo de todo o parque e a medição de temperatura é feita a todos na entrada. Além da demarcação do espaço de distanciamento físico nas filas, os bondes operam com capacidade reduzida e são sanitizados com quaternário de amônio a cada viagem.

Serviço:

Estação Inverno Maravilha

Data: de 10 de julho a 08 de agosto

Horário de funcionamento do parque: Todos os dias, das 10h às 19h, com entrada de visitantes no parque permitida até às 18h. Excepcionalmente durante o período desta ação o restaurante Clássico Sunset Club funcionará até às 20h, com entrada de visitantes no parque até às 18h.



Valor dos ingressos: R$ 120,00 (adultos) e R$ 60,00 (meia entrada). Em compras feitas pelo site oficial (www.bondinho.com.br), há 5% de desconto.



Carioca Maravilha: 50% de desconto no ingresso para moradores do Rio e Grande Rio*. É necessário apresentação de comprovante de residência (água, gás, luz ou telefone) e RG original com foto. Para crianças, é preciso apresentação da certidão de nascimento. A promoção é válida para todos os dias da semana.