Rio de Janeiro, 05/07/2021 - Ensaio moda Inverno com a Modelo Thay Magalhães. Foto: Luciano Belford/Agência O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio de Janeiro, 05/07/2021 - Ensaio moda Inverno com a Modelo Thay Magalhães. Foto: Luciano Belford/Agência O DiaLuciano Belford/Agencia O Dia

Por Juliana Pimenta

Publicado 11/07/2021 08:17 | Atualizado 11/07/2021 09:00

Rio - O friozinho chegou para ficar e, nas primeiras semanas do inverno, as cariocas têm se desdobrado para adaptar os looks às temperaturas mais baixas. Pensando em inspirar as leitoras, O DIA produziu um ensaio exclusivo com looks de Moda Inverno com a apresentadora e rainha de bateria Thay Magalhães. "Eu sou super antenada à moda. Gosto muito. Tudo que eu acho que combina com a minha personalidade eu uso. Adoro inovar, recriar e ousar!", declara.

fotogaleria



No ar com o 'Vem com a Thay', quadro do programa 'Talentos', que passa aos sábados, na RedeTV!, a apresentadora comemora a oportunidade de exaltar os pontos altos da cultura carioca na TV. "O quadro fala um pouquinho de tudo que eu amo. Fazemos entrevistas com artistas de vários segmentos: cantores, atores. Mostramos artistas que surgiram através da internet, mostramos pontos turísticos (inclusive nas comunidades), sempre valorizando a beleza natural do Rio de Janeiro, existem lugares incríveis aqui que muitos não conhecem. É um quadro de informação e diversão", explica a jovem, que divide a rotina com outro trabalho que também exige muita dedicação.



Vida corrida



Rainha de bateria da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, Thay conta um pouco de como faz para conciliar a dinâmica do dia a dia. "Sou uma rainha super presente, amo estar com a comunidade, me entrego de coração. Minha rotina é bem corrida, eu durmo muitas vezes quatro horas por dia. Ser rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti foi mais uma grata surpresa", declara a musa que surpreende ao revelar mais detalhes de sua atribulada vida profissional.



"Além de apresentadora de TV e rainha de bateria, sou dentista, faço harmonização facial e administro, ao lado do meu marido, duas clínicas odontológicas. Também sou mãe de dois filhos de quatro patas. Tudo que pego para fazer, coloco amor, logo, é sempre um prazer", afirma.



Preparativos para a folia



E os compromissos de Thay só aumentam conforme o Carnaval se aproxima. Com a edição de 2020 cancelada por conta da pandemia, as expectativas para a festa de 2021 são ainda maiores. "Tenho certeza de que será um grande momento. Quem ama o Carnaval assim como eu sabe da grande importância cultural e econômica desta festa, além de ser um bom momento de extravasarmos nossas tristezas e dores. Será épico o carnaval de 2022!", promete a rainha, que ainda revela um carinho muito grande pela escola que defende.



"Tenho uma relação maravilhosa com toda escola. Da portaria à presidência, a relação é de muito cuidado, carinho e respeito. Me sinto lisonjeada de fazer parte do Paraíso do Tuiuti, uma escola família e com uma comunidade tão aguerrida. Estou a todo vapor com os preparativos, intensifiquei a malhação, faço um treino especial de resistência para atravessar a avenida, faço aula de samba, aula de stiletto e também conto com um nutrólogo que cuida da minha alimentação. Faço questão de honrar o meu cargo e não meço esforços para estar à altura da minha agremiação", declara Thay.



Vida pessoal No ar com o 'Vem com a Thay', quadro do programa 'Talentos', que passa aos sábados, na RedeTV!, a apresentadora comemora a oportunidade de exaltar os pontos altos da cultura carioca na TV. "O quadro fala um pouquinho de tudo que eu amo. Fazemos entrevistas com artistas de vários segmentos: cantores, atores. Mostramos artistas que surgiram através da internet, mostramos pontos turísticos (inclusive nas comunidades), sempre valorizando a beleza natural do Rio de Janeiro, existem lugares incríveis aqui que muitos não conhecem. É um quadro de informação e diversão", explica a jovem, que divide a rotina com outro trabalho que também exige muita dedicação.Rainha de bateria da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, Thay conta um pouco de como faz para conciliar a dinâmica do dia a dia. "Sou uma rainha super presente, amo estar com a comunidade, me entrego de coração. Minha rotina é bem corrida, eu durmo muitas vezes quatro horas por dia. Ser rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti foi mais uma grata surpresa", declara a musa que surpreende ao revelar mais detalhes de sua atribulada vida profissional."Além de apresentadora de TV e rainha de bateria, sou dentista, faço harmonização facial e administro, ao lado do meu marido, duas clínicas odontológicas. Também sou mãe de dois filhos de quatro patas. Tudo que pego para fazer, coloco amor, logo, é sempre um prazer", afirma.E os compromissos de Thay só aumentam conforme o Carnaval se aproxima. Com a edição de 2020 cancelada por conta da pandemia, as expectativas para a festa de 2021 são ainda maiores. "Tenho certeza de que será um grande momento. Quem ama o Carnaval assim como eu sabe da grande importância cultural e econômica desta festa, além de ser um bom momento de extravasarmos nossas tristezas e dores. Será épico o carnaval de 2022!", promete a rainha, que ainda revela um carinho muito grande pela escola que defende."Tenho uma relação maravilhosa com toda escola. Da portaria à presidência, a relação é de muito cuidado, carinho e respeito. Me sinto lisonjeada de fazer parte do Paraíso do Tuiuti, uma escola família e com uma comunidade tão aguerrida. Estou a todo vapor com os preparativos, intensifiquei a malhação, faço um treino especial de resistência para atravessar a avenida, faço aula de samba, aula de stiletto e também conto com um nutrólogo que cuida da minha alimentação. Faço questão de honrar o meu cargo e não meço esforços para estar à altura da minha agremiação", declara Thay.

Publicidade

Nascida em Mesquita, município da Baixada Fluminense, Thay revela que sempre teve a veia artística muito aflorada. "Quando criança, eu gostava muito de dançar, cantar, de fingir que era apresentadora junto com minhas primas e amigas, fazíamos um verdadeiro show. Fiz curso de dança, teatro, coral e cheguei a fazer trabalhos no programa infantil 'Gente Inocente', da Globo. Ainda criança, conheci o Carnaval e logo me apaixonei pela Festa do Momo, passando a vivenciar o mundo do samba pela TV e em bailinhos de carnaval infantil pela minha cidade. Hoje agradeço muito a Deus por permitir que eu realize os meus sonhos", declara Thay.



Hoje, aos 30 anos, a musa pode até ter a vida profissional agitada, mas o coração anda tranquilo faz tempo. "Sou casada há 8 anos com Anselmo. Ele é o amor da minha vida, é meu parceiro e amigo de todas as horas. Ele é bem tímido, mas sempre apoia os meus projetos, me dando amor, carinho e dedicação em tempo integral", diz a musa, apaixonada.



Créditos do ensaio



Modelo: Thay Magalhães (@thaymagalhaesrainha)

Beauty: Juliana Teixeira (@julianateixeiramua)

Fotógrafo: Luciano Belford (@lucianobelfordfotografia)



Look 1

Sobretudo vinho e calça: @adoro_lazuli

Sapato Preto: @calcadospiccadilly

Acessórios: @flordepedra.store



Look 2

Sobreposição com tricot corações: @usebertare

Sapato Preto: @calcadospiccadilly

Acessórios: @flordepedra.store



Look 3

Conjuntinho tricot vermelho: @usebertare

Bota Cano Curto: @calcadospiccadilly

Acessórios: @flordepedra.store



Look 4

Blusa tricot e saia midi: @usebertare

Bota Cano Curto: @calcadospiccadilly

Acessórios: @flordepedra.store



Look 5

Conjuntinho três peças: @adoro_lazuli

Bota Cano Curto: @calcadospiccadilly

Acessórios: @flordepedra.store



Look 6

Vestido transpassado: @adoro_lazuli

Jaqueta jeans e tênis: acervo pessoal

Acessórios: @flordepedra.store