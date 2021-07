Criança com febre - fotos Divulgação

Publicado 11/07/2021 05:00

Rio - O inverno chegou para valer e com ele as doenças do frio, a mais comum é a gripe. É hora de tirar os casacos do armário, redobrar os cuidados com a imunidade e ficar de olho nas dicas que ajudam a enfrentar as doenças dessa época.

Para entender como podemos nos proteger da gripe, o médico Nelson Tatsui, diretor do Grupo Criogênesis, explica como evitar o problema.

"A doença geralmente se manifesta por meio de irritação na garganta, tosse seca e congestão nasal e pode evoluir para febre, dor no corpo e expectoração. Os sintomas são similares aos apresentados pelo coronavírus, mas para a gripe já existe um forte controle preventivo. Lavar sempre as mãos, manter-se hidratado e evitar lugares sem ventilação estão entre alguns cuidados. A campanha de vacinação contra a gripe também é importante", explica Nelson.

Recomendações para as crianças

A grande vilã da saúde no inverno pode atingir pessoas de todas as idades, mas idosos e crianças são mais suscetíveis a gripe. Por isso, a orientação de especialistas é reforçar o cuidado. A vacina contra a gripe é indicada para crianças a partir dos seis meses de idade.

"Com a imunidade em formação, elas ficam mais suscetíveis aos vírus circulantes e sofrem com os sintomas, que tendem a ficar mais fortes, principalmente em pacientes que já apresentam algum comprometimento respiratório. O alerta é para que pais e mães redobrem a atenção nesse momento. As mudanças bruscas de temperaturas são comuns nesta época do ano", destaca a pediatra Ana Paula Beltran Moschione Castro.

A pediatra destaca orientações importantes:

1 - Mantenha os lugares com janelas e portas abertas, para fazer o ar circular e manter a casa livre dos riscos de contaminação;

2 - Nesse período também são comuns os relatos de alergia. Isso acontece porque os ácaros, agentes que causam grande parte das alergias respiratórias, se proliferam com mais facilidade. A dica é dedicar mais tempo à higienização de tapetes, pelúcias, etc. e manter o ambiente sempre ventilado;

4 - Não esqueça os casacos para enfrentar a queda de temperatura e não esqueça dos protocolos de segurança da Covid-19;

5 - Beber bastante água é fundamental e investir em uma alimentação balanceada traz o equilíbrio necessário de uma vida saudável.





Chás que aumentam a imunidade

Fortalecer a imunidade pode ser muito saboroso se optar por chás deliciosos. Os antioxidantes, como chá verde, hibisco, romã, gengibre, cúrcuma e maçã com canela, melhoram o metabolismo e também auxiliam nas defesas do organismo. Beba muita água e hidrate-se ainda mais no inverno!

Pescoço quentinho

Para manter o corpo aquecido e se proteger, a dica é usar cachecóis. Eles ajudam a alongar a silhueta e são um acessório super moderno e versátil. Pode ser usado com vários looks. A regra é bem simples, quando usar um cachecol estampado procure não usar outras estampas fortes no casaco ou calça. E, quando usar um cachecol com estampas mais neutras e fáceis de combinar, você pode combinar com o que já tem no guarda-roupa.

BELEZA DA ALMA

