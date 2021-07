Acidentes domésticos com idosos aumentam na pandemia - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 10:00

Os idosos precisam de cuidados! Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), do Ministério da Saúde, indicam que para cada três indivíduos com mais de 65 anos, um sofre uma queda anualmente e que, para cada 20 idosos que caíram, ao menos um sofre uma fratura ou necessita de internação. Entre os mais idosos, com 80 anos ou mais, 40% caem anualmente.

Enfraquecimento muscular, perda óssea, diminuição da velocidade de reação e equilíbrio, além de redução da nitidez e clareza da visão estão entre os fatores que colocam a população com mais de 60 anos no grupo de risco para acidentes domésticos.

Os números preocupam, principalmente na pandemia da Covid-19, em que o longo período de isolamento social levou ao aumento de casos de acidentes em casa entre os idosos. O médico Paulo Renzo, da emergência do Hospital Municipal Evandro Freire, destaca que o atendimento para este perfil é bastante comum e que essa demanda aumentou com a pandemia.

- O confinamento, principalmente em relação aos idosos, impacta diretamente no aumento de acidentes domésticos. A nova condição de isolamento social, sem os devidos cuidados para manter a sanidade física e mental, contribui muito para isso. Os idosos deixaram de realizar suas atividades fora de casa e, consequentemente, perdem condicionamento físico e mental. Ganham em ansiedade e depressão - explica Renzo.

Segundo ele, os acidentes e suas consequências são de ampla variedade quanto à complexidade. Entre os casos mais frequentes que chegam à emergência do Evandro Freire estão os idosos com fraturas e contusões. Em geral, ocasionadas por quedas da própria altura.

E como proteger o idoso? Aprenda alguns cuidados básicos e adaptações nos ambientes:

- A iluminação de todos os cômodos da casa deve ser reforçada;

- Móveis pequenos, como criados-mudos, servem como sustentação para o idoso, portanto devem estar firmes e preferencialmente, sem rodinhas;

- Atenção especial a possíveis vazamentos em pias e vasos sanitários, evitando que o piso fique molhado;

- Adequar os principais acessos da casa para evitar que o idoso precise subir e descer escadas com frequência;

- Inserir barras de apoio, principalmente nos banheiros;

- Dar preferência ao uso de pisos antiderrapantes e evitar tapetes;

- Durante o manuseio do fogão, manter os cabos de panelas sempre voltados para dentro e dar preferência a equipamentos com acendimento automático e trava de segurança.