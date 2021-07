Como evitar o cyberbullying com as crianças - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 22:56

O cyberbullying é um assédio moral que uma pessoa pode sofrer pela internet, seja nas redes sociais, sites, blogs ou em aplicativos de mensagens. A prática é caracterizada por ofensas recorrentes e repetitivas a uma pessoa, podendo fazer com que tenha problemas emocionais, preocupação e outros sentimentos ruins. Neste tipo de bullying não é necessário que o agressor e a vítima estejam próximos, ele pode ser feito a partir de qualquer lugar do mundo e em qualquer momento.

As vítimas de uma intimidação virtual podem sofrer de sintomas como: estresse, humilhação, ansiedade, depressão, perda de confiança e raiva. Uma pesquisa divulgada em 2019 pelo UNICEF e pelo representante especial do secretário-geral da ONU sobre violência contra as crianças, revela que um em cada três jovens, em 30 países, disse ter sido vítima de bullying online, com um em cada cinco relatando ter saído da escola devido a cyberbullying e violência.

As redes sociais foram apontadas como o espaço online em que mais ocorrem casos de violência entre jovens no Brasil, identificando o Facebook como a principal.

De acordo com a coordenadora de Tecnologia Educacional do Colégio Marista Arquidiocesano, de SP, Cleusa de Paula Diniz, é fundamental que jovens e crianças aprendam a usar a internet, quais cuidados tomar para proteger o computador e o smartphone e principalmente, o que fazer quando for ofendido no ambiente digital.

- Observo crianças e adolescentes, assim como alguns adultos, postarem ou compartilharem mentiras, para desmoralizar alguém por suas características e preferências e depois justificar, dizendo que foi apenas uma brincadeira. É importante compreender que essas ofensas não são brincadeirinhas e sim crimes, que geram responsabilização – afirma Cleusa.

Segundo a professora, algumas medidas são importantes para evitar o assédio. Confira as dicas:

- As redes sociais costumam ter um espaço para denunciar uma página ou um perfil abusivo. Se este problema ocorre através de e-mails, os provedores deste serviço têm um contato para reportar a situação;

- É papel da escola e dos pais ensinar as crianças e jovens a usar a internet com responsabilidade. A melhor prevenção é a informação;

- Preserve sua privacidade e respeite a das outras pessoas;

- Aos pais: fiquem atentos caso seus filhos apresentem sintomas como não querer ir à escola, baixa autoestima e depressão. Atitudes como bloquear o computador e ficar nervoso quando alguém se aproxima podem indicar que está acontecendo alguma coisa.