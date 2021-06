Penteado entrelace - dica para quem está passando pela transição capilar - Divulgação

Penteado entrelace - dica para quem está passando pela transição capilarDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 00:00

Tranças box, entrelaces, laces, twists... São diversas as técnicas usadas para quem quer passar pela transição capilar. É aquele momento em que mulheres com cabelos crespos se despedem de todo tipo de química. Porém, o processo é difícil e requer tempo. Não é nada fácil para muitas mulheres. O cabelo fica sem jeito, “desengonçado” e muitas até desistem de mudar o formato dos fios. Mas para ajudar nessa transição, a influencer Jéssica Marisol, explica a diferença entre as fases, fala sobre os cuidados necessários e conta quais são seus produtos preferidos.



- O processo de transição não é simples, precisa ter muita paciência, principalmente pelo fato de ver seu cabelo crescendo e ter duas texturas, mas existem várias maneiras de passar por ela sem ter que se estressar. Infelizmente não conhecia essas técnicas quando passei pela transição, mas hoje tenho uma ótima relação com elas, e as recorro quando quero mudar o visual e brincar com minha juba”, conta Jéssica.

Confira as dicas para mudar o visual:

Publicidade

São diversas técnicas usadas por cabeleireiros e profissionais da área para ajudar mulheres a passarem pelo processo da transição capilar. A influencer explica as diferenças entre elas:

Box Braids - São as famosas tranças, feitas com um material sintético (jumbo).

Publicidade

Twists - São muitas vezes confundidos com as tranças, são mechas entrelaçadas com o próprio cabelo junto com o material sintético.

Entrelace - É trançado todo o cabelo natural rente à raiz e depois vai costurando telas com mechas postiças bem perto do couro cabeludo.

Publicidade

Laces - São tipos especiais de peruca, feitas com os fios costurados um a um em uma tela, o que deixa a aparência hiper natural.



Cuidados com os cabelos - Para todas as técnicas é preciso um cuidado para garantir a saúde e a beleza dos cabelos. “Cada um tem sua particularidade mas, no geral, é importante usar a touca de cetim para dormir (para evitar o atrito e não embaraçar tanto o cabelo), não deixar o couro cabeludo molhado e na hora de lavar, aplicar a mistura de shampoo com água apenas na raiz, sem provocar atrito no comprimento”. Além desses cuidados, é importante investir em alguns produtos para o cuidado diário. Jéssica divide com a gente quais os seus queridinhos: “Shampoo anti resíduo, um óleo reparador de pontas e um leave-in, esse é o meu trio infalível”.

Paciência é a palavra chave de toda mudança e isso se aplica também na hora de cuidar dos cabelos em transição. “Não lavo os cabelos todos os dias, costumo lavar somente uma vez na semana, pois requer tempo e é preciso deixar o couro cabeludo sempre seco, para não danificar o cabelo natural. Na hora de secar, é preciso muita paciência pois é um processo demorado e dar prioridade a dias mais quentes, com sol, para agilizar o processo. E na hora de pentear, é preciso calma e cuidado, e sempre desembaraçar de baixo para cima”.