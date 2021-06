Receita de arroz doce integral - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 20:18 | Atualizado 23/06/2021 20:56

Junho é mês de celebrações de São João e do início do inverno, ocasiões que levam, tradicionalmente, a pensar em delícias gastronômicas e ao consumo de mais calorias. As guloseimas juninas são uma tentação para os apaixonados por doces, mas é possível manter o equilíbrio à mesa.

- Seguir uma dieta equilibrada é essencial, seja qual for a ocasião ou a época do ano. Mesmo no inverno, não há necessidade de alterar os hábitos alimentares, muito pelo contrário, é necessário que a alimentação seja saudável para que o sistema imune tenha um desempenho adequado, prevenindo doenças características da estação, como a gripe, por exemplo - explicou Maria Fernanda Koch Temporal, nutricionista do UniCuritiba.

Confira duas receitas deliciosas para curtir o São João sem sair da dieta!

Arroz doce integral

Ingredientes:

2 xícaras de chá de arroz integral

1 litro de leite desnatado

1 unidade de leite de coco light

2 colheres de sopa de coco ralado

4 colheres de sopa de adoçante culinário em pó

2 pedaços de canela em pau

2 unidades de cravo da índia

Modo de preparo:

Deixe o arroz de molho em água quente por uma hora, escorra e adicione água novamente até cobrir e passar três dedos do arroz. Deixe cozinhar. Acrescente o restante dos ingredientes e deixe cozinhar em fogo baixo, mexendo de vez em quando, até obter a consistência desejada.

Doce de abóbora sem açúcar

Ingredientes:

100 gramas de abóbora seca ralada

200 ml de suco de maçã

1 colher de café de canela em pó

Modo de preparo:

Em uma panela coloque a abóbora, o suco de maçã e a canela e deixe cozinhar até obter a consistência desejada.