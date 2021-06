A cantora Camilla Marotti lança seu segundo single autoral - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 19:22 | Atualizado 21/06/2021 19:38

A cantora e compositora Camilla Marotti, participante do The Voice Brasil, que em 2020 estreou seu primeiro single autoral, “Respira”, inspirada nos desafios da pandemia, acaba de lançar seu segundo single autoral, agora no estilo R&B Brasil. A música “Daquele Jeito” é uma parceria com Bárbara Dias e traz aquele clima de romance sensual envolvente que tem tudo para encantar os sentidos do público. Neste single, Camilla responde pelo arranjo junto com Fernando Porto, que também produziu a música. O lançamento é pelo selo Mills Records e o clipe de Tulio Juric.

Padre Omar celebra aniversário com ação beneficente nessa terça-feira

Nessa terça-feira, 22 de junho, o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, celebra o aniversário de 42 anos com uma ação beneficente que vai ajudar a população em situação de rua durante o dia, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. No local, onde já existem diversos trabalhos sociais, serão distribuídos alimentos e oferecidos serviços aos mais necessitados. A partir das 8h, será servido o café da manhã. Em seguida, serão proporcionados banhos, corte de cabelo e doação de roupas. Também haverá serviço de acolhimento, realizado pela Toca de Assis e Fraternidade O Caminho. A partir das 9h, serão servidos lanches. A ação beneficente termina com o almoço, às 11h30. “Assim como no ano passado, a ideia é que o presente seja dado aos que mais precisam de cuidados neste momento pelo qual passamos. Continuamos ajudando os mais necessitados e não vamos parar. Essa é uma missão permanente”, destaca Padre Omar. A ação faz parte da campanha social “Cristo Redentor, Eu Quero Doar”.

Designer lança joias divertidas

Um traço que tem marcado a expressão e criação de designers nos últimos anos é a saudade de suas infâncias e um apego a tendências dos anos 80 e 90. Ao mesmo tempo, a pandemia tem colocado em evidência a necessidade do lúdico, leve e colorido como estratégia para lidar com os tempos cinzas de dor e distanciamento. E o resultado é a tendência crescente do estilo kidcore, que traz figuras infantis e coloridas em acessórios de miçangas, presilhas tic tac e estampas de personagens. A designer Monica Rosenzweig, aprova a tendência e está lançando uma coleção inteirinha em Portugal com ícones como os ursinhos, patos de borracha, conchas e outros ícones, em forma de joias e cravejados de brilhantes. "A arte pop tem a missão de conectar o público por meio de símbolos que todos conhecem. Acredito muito que esses itens transformados em joias vieram pra ficar e trazer alegria para pessoas se reconectarem ao redor do mundo", conclui Mônica.

Evento gratuito terá painel de Mulheres Investidoras

No dia 24 de junho (quinta-feira) será realizado o evento virtual gratuito da HSM Singularity - Mulheres Inspiradoras no Brasil e no Mundo, que contará seis painéis para discutir sobre a presença feminina em diversos âmbitos do trabalho, como mercado financeiro, ESG, liderança, inclusão, iniciativas sociais e cenário político. O painel "Mulheres Investidoras", acontecerá às 14h e terá a participação de Nathalia Paulino, sócia fundadora da Nau Capital. Ela dividirá o debate com Stella Damha, da Damha Agro, e Sônia Hess, da Dona de Mim. Acompanhe o evento pelo site: https://www.moneyreport.com.br/

Workshop para mulheres que começaram a empreender na pandemia

No próximo sábado do 26 de junho, de 9h as 13h, o hotel Santa Teresa MGallery recebe o Workshop SER e TER, com Helen Pomposelli e o Suporte Feminino - Mentoria para pequenas e grandes mulheres empreendedoras. “Durante a pandemia, muitas mulheres tiverem seus empregos perdidos ou começaram a querer mudar de emprego. A ideia é reunir mulheres que estejam querendo empreender e não conseguem começar, ajudar a focar nos objetivos baseados no autoconhecimento e estabelecer metas espirituais e comerciais com o seu produto. O Suporte Feminino é um lugar de apoio, trocas de experiências e empoderamento da mulher para encontro de forças e talentos que estão escondidos” diz Helen, consultora de imagem e terapeuta Integrativa, criadora do evento. Temas como o Autoconhecimento e propósito: como reconhecer a sua essência na sua marca e Desapego para construir o novo: como superar emoções, frustrações e perdas e transformar em força para começar tudo de novo, serão abordados. Informações pelo site www.perviverebene.com.br

LEITURINHA

“A Noitinha Chegou”, Carol Chaves (Editora Bem Te Vi) – “A maternidade traz sensibilidade. O ato de colocar meu filho para dormir se transformou em um momento de conexão e inspiração pra mim. Nesse momento, comecei a cantar, criar letras e melodias para ele adormecer. Como a narrativa da letra acalmava meu filho, sempre íamos falando juntos essa historinha”, explica a autora. Foi dessa forma que a música se transformou no livro ilustrado, que tem como objetivo ser para ajudar na rotina do soninho dos bebês e crianças.

“Faça você mesmo” - Guia prático para reformar sua família, de Gary Chapman e Shannon Warden (Editora Mundo Cristão) – O livro traz insights bem-humorados para melhorar a harmonia do lar. Ser pai e mãe não é tarefa fácil. Ainda, manter a família unida, as crianças educadas, o cônjuge feliz e colocar “a casa em ordem” exige dose extra de força de vontade. Com a aproximação entre os casais, pais e filhos, durante o isolamento social, o convívio familiar se pôs a prova. Alguns descobriram uma ótima relação, já outros, perceberam que precisam de uma reforma interior para evitar futuras crises.