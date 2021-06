Especialistas do Clubinho Salva Vidas deixam dicas importantes para evitar acidentes com crianças - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 09:00

Você sabia que no Brasil, os acidentes são hoje a principal causa de morte de crianças de 0 a 14 anos? Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 4 mil crianças morrem e 111 mil são hospitalizadas por ano, vítimas de acidentes de trânsito, afogamento, sufocação, queimaduras, queda, intoxicação, entre outros. Esses dados assustam! Mas para evitar tragédias e manter os nossos pequenos seguros, pequenas ações no dia a dia podem fazer a diferença.

Para ajudar foi criado o “Clubinho Salva Vidas”, uma iniciativa que oferece cursos e aulas sobre segurança das crianças, mas também uma maternidade mais prática e tranquila. Eles ensinam como fazer seu bebê dormir melhor, como evitar morte súbita, técnicas de amamentação, como transformar sua casa em um ambiente saudável e seguro, como identificar e corrigir riscos ocultos dentro e fora de casa, como prevenir quedas acidentais, entre outros temas.

Conversamos com o Eliandro Maurat e a Tininha Araújo, do Clubinho Salva Vidas. Confira as dicas especiais para pais e mães:

- Ao adquirir brinquedos para seus filhos, considere a idade, a habilidade da criança e busque o selo do Inmetro;

- Evite brinquedos com pontas afiadas e os que produzem sons altos;

- Brinquedos inadequados com peças pequenas podem sufocar se ingeridas;

- Até os 3 anos e meio o berço da criança deve conter grades de até 6cm;

- Mantenha sempre a tampa do vaso sanitário fechada e as portas dos banheiros

trancadas. As crianças, especialmente as mais novas, podem se afogar em apenas 2,5cm de água;

- Na cozinha use as bocas de trás do fogão sempre que possível e vire os cabos das panelas para dentro, nunca para fora.

- Mantenha fósforos, isqueiros e álcool fora do alcance das crianças. Atenção total com facas e objetos cortantes;

- Na área de serviço esvazie todos os baldes e embalagem, guarde-os virados para baixo e longe das crianças. Os produtos de limpeza devem sempre estar trancados e fora do alcance das mesmas;

- Cuidado com quinas afiadas e mantenha os móveis longe de janelas e cortinas;

- Cubra todas as tomadas que não estão em uso com protetores e verifique se não há nenhum com fio desencapado.