Conheça os riscos dos jogos eletrônicos para as criançasDivulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 00:00

Um dilema sofrido por vários pais atualmente: deixar ou não meu filho usar videogame? Conversamos com a Monica Romeiro, do perfil Almanaque dos Pais, especializado em dicas sobre o dia a dia com as crianças. Ela destacou como a brincadeira pode ser feita de forma saudável e sem atrapalhar o desenvolvimento das crianças. Na medida certa, o jogo eletrônico pode ser um bom passatempo.

- Entre tantos benefícios e desafios, minha dica é que você converse sempre com seu filho. Oriente sobre não falar com estranhos, para que jamais informe dados pessoais como nome verdadeiro, onde mora, telefone e redes sociais. É inegável que o videogame, assim como jogos de computador e celular, são entretenimentos que fazem parte da nossa vida. Entender seus benefícios e cuidar para que o exagero ou o descuido prejudiquem nossos pequenos é o grande desafio para zerar o jogo – destaca Mônica.

Confira algumas dicas que vão ajudar a melhorar a relação do seu filho com os jogos e, ao mesmo, protegê-los:

Fones de ouvido - Por mais confortável que seja usar os fones, aqui em casa eles são proibidos durante os jogos que tenham interações com outros participantes. É comum que em jogos como Free Fire, Fortenight e Roblox – que por sinal são alguns dos jogos preferidos pelas crianças – pessoas desconhecidas comecem a conversar com elas. Muitas vezes se aproximam oferecendo itens raros dos jogos e logo estão liberados nos bate-papos.

Usando os fones nós, pais, não conseguiremos descobrir facilmente se eles estão conversando com outras crianças ou adultos. A regra é clara: só pode conversar com quem eles conhecem pessoalmente e sem usar fones de ouvido.

Classificação indicativa do jogo - Assim como os filmes, os jogos também possuem classificação indicativa a precisamos prestar atenção antes de liberá-los. Cenas de violência, nudez e linguagem imprópria para os pequenos são bem comuns, então verifique sempre se a idade do seu filho e a do jogo são compatíveis.

Limite de tempo para jogar - Se deixar, eles jogam o dia todo. Então estabeleça limites de tempo, as crianças ainda não possuem maturidade para entender que também precisam de outras atividades, principalmente longe das telas.

Observe o comportamento do seu filho - Alguns jogos podem deixar a criança mais ansiosa ou até atrapalhar o sono dos pequenos. Observe sempre o que seu filho joga, acompanhe algumas partidas e, se notar que algum jogo ou o ato de jogar está atrapalhando a qualidade de vida de seu filho, repense sobre os horários e tipos de jogos que ele tem acesso.

Se estas dicas deixam os pais ainda mais apreensivos, vale destacar alguns benefícios que os jogos trazem para nossas crianças e que fazem este cuidado valer mais a pena do que simplesmente proibir de jogar:

Ajudam a desenvolver o raciocínio lógico - afinal muitos jogos apresentam desafios para passar de fase e desenvolvimento de estratégias – ao jogar a criança também aprende a lidar com frustrações – quando perde – e ser perseverante para continuar tentando e testando novas formas de vencer.

Aprimoramento do reflexo e da coordenação motora - afinal apertar todos aqueles botões, na hora certa e ao mesmo tempo, ajustar a câmera, exige bastante destreza!