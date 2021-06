Como manter as cutículas hidratadas no inverno - Divulgação

Publicado 24/06/2021 00:00

Com a chegada das temperaturas mais baixas, algumas mudanças afetam a pele, unhas e cabelos, principalmente por conta do ar seco. Diante deste cenário, banhos quentes e o pouco consumo de água se tornam cada vez mais comuns e acabam favorecendo o ressecamento. As cutículas estão na lista das partes do corpo que sofrem durante este período. Para garantir a hidratação em dia, a especialista Lajara Graciano, da plataforma Singu, separou algumas dicas sobre o assunto.

Esfoliação - Para que as cutículas não fiquem enrijecidas, com rachaduras ou peles saltadas, é fundamental esfoliar semanalmente para eliminar as peles mortas. O ideal é realizar o processo com um creme suave e utilizar protetor solar ao finalizar. "É importante que o esfoliante utilizado seja específico para as mãos ou para o rosto, porque os que são feitos para o corpo costumam ser muito abrasivos", explica Lajara.

Abuse dos cremes e óleos - Quando as cutículas estão desidratadas, o aspecto de descuido toma conta das mãos e por isso é importante hidratá-las todos os dias. O mercado já oferece diversos produtos voltados para o cuidado das unhas e mãos, mas se você preferir um tratamento caseiro, pode optar pelo óleo de cravo, que além de hidratar, possui ação contra fungos. "A parafina pode se tornar uma aliada também. Apesar de inusitado, o material em estado morno oferece ótimos resultados", completa a profissional.

Fuja dos banhos quentes - Basta a temperatura cair, que o chuveiro com água bem quente torna-se o melhor amigo das pessoas, porém esta prática é extremamente prejudicial para as cutículas por ressecá-las imediatamente. Aposte em um banho morno para que ter desgastes na região.

Beba água - A hidratação de qualquer parte do corpo vem de dentro para fora e por isso é essencial turbinar o consumo do líquido durante esta época. "Carregar uma garrafinha d’água é uma alternativa para não esquecer de beber com regularidade", finaliza Lajara.