Selos em comemoração pelos 90 anos do Cristo Redentor - Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 21:01 | Atualizado 05/07/2021 21:17

O monumento Cristo Redentor receberá uma linda homenagem pelo seu aniversário de 90 anos, que acontece em outubro. Serão lançados três selos comemorativos dos Correios, criados por Oskar Metsavaht. O artista plástico, que também é ativista ambiental, usou três obras de sua autoria para ilustrar os selos.

Lutadora defende a participação de mulheres nas artes marciais

Mestre na arte marcial Ving Tsun, do Kung Fu, a atleta Úrsula Lima - Divulgação

Mestre na arte marcial Ving Tsun, do Kung Fu, a atleta Úrsula Lima é uma das convidadas do evento gratuito "Mulheres in Rio", no dia 16/07. O debate será a partir das 14h30, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. A atleta também é a primeira mulher na América do Sul a receber a qualificação de mestre sênior no Ving Tsun e no evento falará sobre o tema “Mulheres no Esporte”, sobre a ausência feminina nas comissões técnicas de esportes ainda vistos como predominantemente masculinos. Úrsula também atua treinando equipes masculinas de atletas e quer abrir mais caminhos nas artes marciais para as mulheres.

Influenciadora cristã debate o evangelho e autoestima com bom humor

Patrícia Ramos, produtora de conteúdo, cantora e influenciadora digital gospel - Divulgação

Aos 21 anos, Patrícia Ramos, produtora de conteúdo, cantora e influenciadora digital gospel, é sucesso nas redes sociais ao compartilhar seu dia a dia e conteúdos sobre autoestima, casamento, evangelho e empreendedorismo. Nascida em Duque de Caxias, ela passou parte da infância e adolescência em Nova Iguaçu. Patrícia conta que estuda muito o evangelho, para transmitir aos seus quase 5 milhões de seguidores. Seu maior propósito está em mostrar que o relacionamento com Cristo não é uma prisão. "Eu sou livre em Cristo. Você é livre para fazer o que quiser. Você apenas renuncia a algumas coisas para servir a Deus por amor e obediência, renunciar sua carne para viver o evangelho", esclarece a influenciadora.

Seguradora promove campanha de arrecadação de alimentos

Em meio ao cenário recorde de mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, a Prudential do Brasil, acaba de realizar a campanha ‘Juntos Fazemos a Diferença’, que arrecadou cerca de R$ 300 mil através da mobilização de funcionários, corretoras franqueadas e da Prudential Foundation. A doação possibilitou a compra de 60 toneladas de alimentos, distribuídos e entregues em forma de cestas básicas para cerca de 4.357 famílias que residem em territórios vulneráveis do Rio de Janeiro, como Costa Barros, Vila Cruzeiro e Rocinha.

Caxias realiza vacinação antirrábica

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses, segue com a imunização de cães e gatos, nesta segunda (05/07), terça (06/07) e 09/07 (sexta (-feira). Desta vez a vacinação vai contemplar os bairros Vila Santa Alice e Vila Nossa Senhora das Graças (Distrito de Xerém) e Jardim Rotsen (Terceiro Distrito). A campanha de vacinação antirrábica, que conta também com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, teve início em 17 de maio e já alcançou 8.469 animais, sendo 6.802 cães e 1.667 gatos.

Maratona do Escritor promove o encontro literário on-line

