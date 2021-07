Cores de cabelos que são tendência no inverno - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 11:00

O inverno é a estação mais elegante do ano e pede um visual estiloso para acompanhar os looks com muita sofisticação. E os cabelos também devem acompanhar as tendências! De acordo com Robinson Santo Matioli, hair stylist no Santo Salone, uma das grandes tendências para os fios na estação é o smoky hair, técnica inspirada em clássico na maquiagem, o olho esfumado.

Para cada visual é feita a combinação de 2 a 3 cores personalizadas, da raiz mais escura até as pontas mais claras, com lindas transições onde as cores se encontram. “Conseguimos a produção de tons quentes, beges frios e marrons luminosos, além de cabelos com cores vivas e vibrantes sem desbotamentos”, destaca o hair stylist.

As morenas iluminadas seguem em alta, mas respeitando os tons naturais e a saúde dos fios com tom sobre tom, efeito profundidade (claro e escuro, raízes sombreadas) e até mesmo contrastantes. Loiras também procuram naturalidade e preservação dos fios. Tons mais quentes como manteiga e perolados são bem desejados por elas.

Para quem não é adepta de coloração ou químicas em geral, a dica é investir em cortes mais elaborados, com personalidade e expressão, como por exemplo as franjas curtain bangs (ou franja cortina) e ainda caprichar nas finalizações.

Quando falamos em saúde dos fios, o ideal é procurar tratamentos únicos e personalizados para atender as necessidades específicas dos seus fios. Vale lembrar que para ter um bom resultado também em casa é fundamental a manutenção dos cuidados com uma linha home care de boa qualidade, bem como seguir os protocolos de cuidado a partir do diagnóstico feito pelo seu profissional de confiança.

Confira alguns cuidados com os fios que são fundamentais no inverno:

- O uso de água quente é mais frequente nos banhos e isso é prejudicial. Além de ressecar os fios e o couro cabeludo, estimula a oleosidade natural;

- O cuidadoso enxágue de cada um dos produtos aplicados é fundamental para resultados finais satisfatórios;

- É ainda mais importante o uso de protetores térmicos sempre que usar ferramentas de calor, como secador, chapinha, modelador de cachos, etc.