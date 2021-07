Como cuidar da pele ressecada no inverno? Médicos explicam - Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 20:53

A nossa pele sofre bastante no clima frio, principalmente pela diminuição da umidade do ar. O clima fica mais seco e isso reflete diretamente na nossa pele. Os cuidados com a pele devem ser redobrados no inverno. A principal medida de prevenção é hidratar. Mas como podemos resolver esse problema?

- Com o ressecamento nossa barreira cutânea perde sua integridade, ficando mais predisposta a dermatites e infecções. As queixas mais comuns são que a pele ficou mais áspera, ressecada, com descamação e vermelhidão e os pacientes que mais sofrem são aqueles que já possuem algum problema de pele. Minha recomendação é beber cerca de 2 litros de água por dia, tomar banhos mornos e não muito demorados, preferir sabonetes mais hidratantes que possuam ph mais próximo da pele e aplicar o hidratante assim que sair do banho - explica a dermatologista Fabiana Seidl.

A dermatologista Dra. Ana Paula Fucci dá sete dicas para manter uma rotina de cuidados com a pele no inverno:

1- Tome o banho na temperatura ideal. Não precisa ser frio, mas evite o “banho sauna”;

2- Se sua pele já possui tendência a ser seca, utilize sabonetes suaves, que não piorem o ressecamento;

3- Hidrate a pele logo que sair do banho. Ela estará mais receptiva e o resultado será melhor;

4- Use produtos apropriados ao seu tipo de pele e, geralmente, os produtos para corpo e face são diferentes;

5- Nessa época mais fria costumamos aumentar o uso de ácidos no skincare, além de realizar tratamentos a laser ou peelings químicos. Portanto, não esqueça de manter o filtro solar diariamente;

6- Se for usar maquiagem opte por “oil-free” ou não-comedogênica, termos utilizados para caracterizar produtos direcionados às pessoas que tem acne. Não são oleosas, não fecham os poros e podem até conter substâncias que auxiliem no controle da oleosidade.