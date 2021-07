Especialista explica que a amizade é fundamental em todas as fases da vida - Divulgação

Especialista explica que a amizade é fundamental em todas as fases da vida

Publicado 07/07/2021 20:18

“Quem tem um amigo tem tudo”. A frase que parece clichê comprova uma realidade. Não é o dinheiro, a genética ou a alimentação que fazem uma pessoa ser saudável, mas sim os amigos, é o que diz uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Além disso, boas amizades geram impacto na forma de ver o mundo e seu reflexo. Outro fato importante, é que a presença de um amigo melhora em 50% a chance de você viver mais, de acordo com pesquisadores da Brigham Young University, nos EUA, que analisaram 148 estudos feitos durante sete anos e meio.

De acordo com Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia Clínica pela PUC de SP, a amizade é fundamental em todas as fases da vida. “Significa criar laços entre as pessoas que apresentam sentimentos de lealdade, proteção, intimidade, reciprocidade, ajuda mútua, compreensão e confiança. As relações com os amigos na adolescência, por exemplo, constituem um dos principais fatores para a construção da identidade dos adolescentes e na definição de valores, ideias e opiniões que eles seguem sobre os outros e o mundo. Assim, os amigos desempenham um papel complementar ao da família e são fundamentais nessa fase”, acrescenta a especialista.

Abaixo, a especialista esclarece os principais mitos e verdades sobre o assunto. Confira:

1 - A amizade é fundamental para o bem-estar social?

VERDADE. De acordo com a psicóloga, a amizade é muito importante na vida de uma pessoa. “Trata-se de partilhar alegrias e tristezas, sucessos e fracassos, expectativas e desilusões. Em uma amizade nós nos encontramos, nos tornamos mais solidários e mais responsáveis. Uma amizade nos torna pessoas melhores pelo simples fato de nos fazer mais conscientes com o outro e também contribui para o processo do amadurecimento humano”, revela a especialista.

2 - A escolha de uma amizade está ligada apenas à afinidade?

MENTIRA. Amizade além de uma relação de afinidade pode também significar reciprocidade, ajuda mútua, respeito e confiança criadas entre duas ou mais pessoas. “Segundo Winnicott, a amizade remete às noções de intimidade, reconhecimento das diferenças e o grau de confiança que é estabelecido entre as pessoas. Existem alguns níveis de amizade como: nível 01: conhecidos (sem afinidade e nem conexão); nível 02: colegas (poucas afinidades e fraca conexão); nível 03: colegas mais chegados (há algumas afinidades e conexões em comum) e nível 04: amigos (temos muita afinidade, cumplicidade, parceria e total conexão)”, explica.

3 - Crianças devem ter amigos.

VERDADE. “Amigos são parte fundamental das nossas vidas. A amizade pode começar na infância e perdurar no decorrer da vida e é importante para o bom desenvolvimento do ser humano. Essa troca faz com que a criança se identifique com o outro e se reconheça através dessa interação. Além disso, abre espaço para que no futuro ela se torne um adulto que possua habilidades interpessoais essenciais para a vida como a empatia, por exemplo”, esclarece Vanessa.

4 - Amizade não deve ter limite.

MENTIRA. “É muito importante aprender a colocar os limites nos vínculos de amizade para evitar conflitos e garantir as individualidades. Quando se pensa em limites, a questão passa pelo respeito ao espaço, a opinião e as ideias do outro. Não é bom criar expectativas sobre um amigo e esperar dele as suas próprias atitudes. O limite está sempre pautado no respeito, pois é preciso entender até que ponto se pode falar, solicitar ou interferir. Saber ouvir acaba sendo a melhor forma de ajudar o amigo nos momentos difíceis, pois favorece muito no crescimento da amizade”, indica Vanessa Gebrim.

5 - Não existem amizades tóxicas.

MENTIRA. De acordo com a psicóloga, existem alguns sinais que ajudam a identificar se você está em uma relação tóxica. “É preciso ficar atento a alguns pontos: quando a pessoa não faz você se sentir bem, não comemora suas conquistas, fala de você pelas costas ao invés de falar com você sobre o que a incomodou na relação, fala só dela no relacionamento, se comportando de maneira egoísta, gosta de competir, entre outros sinais”, lista a especialista.