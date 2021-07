Motoristas registram trânsito na região provocado pela manifestação na Av. Brasil - Reprodução

Publicado 12/07/2021 15:51 | Atualizado 12/07/2021 20:11

Rio - Um protesto de moradores da Vila Kennedy, na Zona Oeste, bloqueou todas as faixas da Avenida Brasil, no sentido Centro do Rio, na altura da comunidade, na tarde desta segunda-feira. Segundo relatos de moradores do bairro nas redes sociais, o ato foi promovido após as mortes de três homens na região.



O Centro de Operações Rio informou que apenas o sentido Zona Oeste da Avenida Brasil seguiu com fluxo normal. A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) relatou disparos no interior da Vila Kennedy, na localidade conhecida como Metral.

A manifestação na entrada da comunidade, na Avenisa Brasil, seria um protesto a morte de três homens no interior da Vila Kennedy. Os corpos teriam sido encontrados no início desta manhã, na Metral.

Evitem a Av. Brasil. Protesto nesse momento na Altura da Vila Kennedy. Em breve mais informações De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para atender a uma ocorrência de disparos, mas ao chegarem no local encontraram os três mortos. Com um deles, os policiais teriam encontrado três carregadores de pistola.Evitem a Av. Brasil. Protesto nesse momento na Altura da Vila Kennedy. Em breve mais informações pic.twitter.com/cGGnlaFZGL

July 12, 2021

Relatos de moradores indicam que a troca de tiros aconteceu entre traficantes locais com rivais favela Vila Aliança. Outros, contudo, dizem que seria um confronto entre criminosos com milicianos.

A PM informou ainda que acompanhou a manifestação de perto através do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas). Os policiais permanecem fazendo o patrulhamento ostensivo na altura da Vila Kennedy, "garantindo a fluidez no trânsito nos dois sentidos da via (Centro e Zona Oeste)", disse a corporação.