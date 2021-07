Polícia recuperou o dinheiro roubado em Ceasa - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Polícia recuperou o dinheiro roubado em CeasaFoto: Divulgação / Polícia Militar

Publicado 12/07/2021 19:23

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira, por roubar dinheiro na Ceasa do Colubandê, em São Gonçalo. Ele foi encontrado no bairro Vale do Sol, também em São Gonçalo. A identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

Agentes do 35º BPM (Itaboraí) receberam denúncias sobre o caso, que aconteceu na noite deste domingo, 11. A Polícia Militar conseguiu recuperar a quantia que teria sido roubada pelo suspeito. A ocorrência foi registrada na 71ª DP (Itaboraí).