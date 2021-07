Matheus dos Santos da Silva foi preso após esfaquear jovem em um shopping de Niterói - Divulgação

Publicado 12/07/2021 18:53 | Atualizado 12/07/2021 19:50



Rio - A juíza Nearis dos Santos Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, marcou para o dia dois de agosto, às 13h30, a primeira audiência de instrução e julgamento de Matheus dos Santos da Silva, acusado de matar a facadas a estudante Vitorya Melissa Mota, de 22 anos, no Plaza Shopping, em Niterói, Região Metropolitana do Rio . Na decisão, a magistrada também indeferiu o pedido de exame de avaliação psicológica e psiquiátrica apresentado pela defesa de Matheus, que havia requerido a instauração de incidente de insanidade mental do acusado.

Na audiência vão ser ouvidas as testemunhas de defesa e de acusação e, após, será realizado o interrogatório do réu. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Vitorya almoçava sentada junto à praça de alimentação do shopping e Matheus se aproximou para conversar com ela. Em determinado momento ele sacou uma faca da mochila e passou a golpear a vítima, causando sua morte.



Na decisão, a juíza também indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, considerando que ainda não há elementos que justifiquem a medida. "A defesa deverá fundamentar tal pleito com eventual documentação médica que o respalde, considerando que não há nos autos qualquer indício de que o réu seja acometido por distúrbio psiquiátrico. O acusado, a princípio, ostentava comportamento funcional, sendo inclusive aluno matriculado no mesmo curso técnico de enfermagem que a vítima cursava".



A magistrada também determinou que o Plaza Shopping envie, no prazo de cinco dias, as imagens das câmeras de segurança do shopping, gravadas no dia do crime. "Com o fito de evitar eventual exclusão das imagens do crime do sistema de segurança do shopping center em virtude do decurso do tempo, oficie-se, desde já, ao Plaza Shopping Niterói solicitando a vinda das imagens captadas pelas câmeras de segurança no dia do crime, desde a chegada da vítima, bem como do acusado, até a remoção do corpo. Consigne-se prazo de cinco dias para resposta, sob pena de busca e apreensão".

O crime

Vitórya Melissa Mota morreu após ser esfaqueada no dia 2 de junho, na praça de alimentação do Plaza Shopping, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A jovem havia completado 22 anos no dia 30 de maio. Segundo o delegado da 76ª DP (Niterói) Luiz Henrique Marques, que acompanhou o caso, o criminoso seria um colega da vítima. Ambos teriam se conhecido em um curso técnico de Enfermagem

Ainda de acordo com Luiz, Matheus teria comprado a faca em uma loja do shopping minutos antes de cometer o crime. Além disso, os dois tinham o costume de se encontrar no estabelecimento no final das aulas. De acordo com relatos de amigos de Vitórya, o assassino "nutria um amor não correspondido" pela vítima.