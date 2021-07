Exército faz campanha para incentivar doação de sangue - Foto: Divulgação

Publicado 14/07/2021 17:21

Rio - Durante todo o mês de julho, o Exército fará uma campanha de incentivo à doação de sangue nos quartéis do Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas Gerais. A parceria com o Instituto Estadual de Hematologia (Hemorio) tem o objetivo de reabastecer os estoques, que ficaram mais escassos com a pandemia do novo coronavírus.

No Rio, o reforço começou no dia 9 de julho nas unidades do CML, no Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) e no Instituto de Biologia do Exército (IBEx). Até o fim do mês, os militares irão fazer as doações de sangue todas as sextas.