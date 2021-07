Caso foi registrado na delegacia do município - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado na delegacia do municípioReprodução / Google Street View

Publicado 14/07/2021 16:20

Rio - Um professor de Língua Portuguesa foi preso em flagrante por ter enviado uma foto pornográfica para alunos adolescentes. A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou, em nota, que um processo administrativo foi instaurado para investigar o professor. A identidade dele não foi divulgada.

O suspeito dava aulas no Colégio Estadual Doutor Tuffy El Jaick, em Duas Pedras, e no Instituto de Educação de Nova Friburgo, no Centro. De acordo com a pasta, essa foi a primeira vez que houve registro de abuso por parte do professor dentro do ambiente escolar. Ele usou o e-mail institucional para enviar imagem pornográfica pela plataforma digital.

"A Secretaria de Estado de Educação repudia veementemente qualquer ação abusiva contra os jovens e adolescentes da rede estadual de ensino público. Informamos que, assim que tivemos ciência de tal ato abominável, tomamos as medidas cabíveis, como bloqueio na plataforma on-line, suspensão provisória nas unidades escolares e registro de ocorrência, além da abertura de um processo administrativo", afirmou.

O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo). Ele foi preso por transmitir imagens pornográficas para menores, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).